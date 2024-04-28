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T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/277 Esas

DAVALI : PENTENSAN MÜHENDİSLİK NAKLİYAT DANIŞMANLIK LABORATUVAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kirazlıdere Mh. Cami Sk. No:26Merkez/ AMASYA



Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar müteahhit firmalar arasında akdedilen hizmet alım ihalesine bağlı olarak davalı firmalar işçisi olarak 2008-2013 yılları arasında çalışmış olan dava dışı Sabit Engin tarafından davacı idare aleyhine Samsun 1.İş Mahkemesi'nin 2017/401 Esas, 2020/246 Karar sayılı dosyası ile asıl işveren sıfatı ile kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağına ilişkin açılan davada mahkemece hükmedilen alacağın tahsili için müvekkil idare aleyhine icra takibi başlatıldığını Samsun İcra Dairesi'nin 2020/63068 Esas sayılı icra dosyasına davacı idare tarafından 27.028,93 TL ödeme yapıldığını, davacı idare tarafından yapılan ödem işlemi sonrasında davalı firmaların idarenin yapmış olduğu ödemeden kaynakla uğradığı zarardan sorumlu olmaları gerektiği tespit edildiğini ve davacı iade tarafından ödenen 27.028,93 TL ve ödeme tarihi olan 08/01/2021 tarihinden işleyecek yasal faizinin davalı şirketlerden alınarak davacı idare verilmesi talebi ile dava açıldığı, davalı Pentensan Mühendislik Nak. Dan. San. Ve Tic. Ltd. Şti.ne dava dilekçesinde belirtilen adresine, davacı vekilinin bildirmiş olduğu adrese ve Amasya Ticaret Sicil Müdürlüğünden bildirilen adreslere dava dilekçesinin tebliğ edilememiş olup, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



T.K. 29 madde gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihtin itibaren 2 hafta içerisinde 2 nüsha halinde HMK.'nun 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 141 maddelerindeki hususları da içerir biçimde yazılacak cevap dilekçesini mahkememize ibraz etme hakkınız bulunduğu, delillerinizin toplanması için gerekli masrafları yatırmanız gerektiği,



Ön inceleme duruşmasının 10/09/2024 günü saat 10:10'da yapılmasına karar verilmiş olup, HMK. 139 madde gereği belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh veya ihtiyati arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen, ancak henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye ibrazı veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklanın yapılması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği,



HMK: 147/2 maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve HMK. 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği dava dilekçesi, ve duruma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02022569