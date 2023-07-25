T.C. SAMSUN 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

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Müşteki Murat Sağıroğlu vekili Av. Osman Buçan'ın şikayet başvurusu üzerine55786....86 TC Kimlik Numaralı Hüseyin ve Fatma dan olma 23/04/1986 doğumlu Sanık Fatih Bozyel'in QNB Finansbank Samsun Şubesine ait 4510708 çek seri numaralı 22/05/2022 keşide tarihli 127.500,00 TL bedelli çeki keşide ettiğini ve çekin karşılıksız çıkması üzerine sanık Fatih Bozyel hakkında" çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veme suçundan" adli para cezasıyla cazalandırılması talebiyle görülmekte olan davada verilen ara karar uyarınca;

Sanık Fatih Bozyel adına, talimat mahkemesince Yavuz Selim Mahallesi Menderes Caddesi No 56/4 Ardeşen /Rize adresine gönderilen, şikayet dilekçesi ve duruşma günü tebliğine ilişkin tebligat evrakı bila tebliğ iade edildiğinden, yapılan zabıta araştırmasında başkaca bir adresine ulaşılamadığından, adrese dayalı kayıt sisteminde de yeni yerleşim yeri yazılı bulunmadığından;

16/11/2023 günü, saat 09.00 a bırakılan yeni duruşma gün ve saatinin adı geçen sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Sanık Fatih Bozyel'in davadan haberdar olarak davayı takip etmesi ya da bir vekil vasıtasıyla takip ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği,

Tebligat Kanunu'nun 28-31 ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48-52. maddeleri gereğince, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, sanığa ilanen tebliğ olunur.

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