T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/68 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mah. 798 Ada, 5 Parsel

Yüzölçümü : 272,79 m2Kıymeti : 3.389.355,00 TL KDV Oranı : %20

İmar Durumu :T-3 Yol Boyu Ticaret+A-3 Konut Alanı, Bitişik Nizam

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 13:31

09/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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