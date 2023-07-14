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T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 00:00

Örnek No:55*

2023/68 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mah. 798 Ada, 5 Parsel
Yüzölçümü : 272,79 m2Kıymeti : 3.389.355,00 TL KDV Oranı : %20
İmar Durumu :T-3 Yol Boyu Ticaret+A-3 Konut Alanı, Bitişik Nizam
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 13:31

09/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01859006

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#Basın No ILN01859006#İlangovtr