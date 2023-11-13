T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/473 Esas

Davacı Maliye Hazine vekili tarafından mahkememize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasında;

Davacı vekilinin; Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Abalı mahallesi, 567 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın hissedarı ölü Nezire mirasçılarına Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/1330 Esas-2012/21 Karar sayılı ilamı ile Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığını ve tapuya da kayyımlık şerhinin konulduğunu, taşınmaz kullanım bedelinin alınarak idare edildiği Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Sakarya Yenikent Şubesinde adına açılı bulunan TR 2700 0150 0158 0180 2284 5254 iban nolu vadeli hesapta 20/10/2023 vade sonu itibariyle 1.955,53-TL bulunduğunu, ölü Nezire mirasçılarının gaipliğini, TMK. 588. Maddesi uyarınca; bahse konu taşınmazında ölü Nezire mirasçılarına ait hisselerin Hazineye intikalini, taşınmazın kullanım bedeli olan1.955,53-TL'nin faiziyle birlikte hazineye intikalini talep ettiği, ölü Nezire mirasçıları hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/473 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.

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