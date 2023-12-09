T.C.

SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/3 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Mahir ACAR (T.C:54244171682)'a ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen 13.07.2023 tarihli 2 nolu celsede verilen ara karar gereğince; Terekenin aktif ve pasifinin tespiti, açısından TMK'nın 621 ve Tüzük'ün 41. Maddeleri gereğince miras bırakan Mahir ACAR(T.C:54244171682)'ın alacaklı ve borçlularının belirlenmesi amacıyla kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanların da dahil olmak üzere müteveffadan alacaklı ve borçlu olanların borç ve alacak durumlarını ikinci ilandan itibaren 45 günlük süre içinde alacaklarını ve borçlarını mahkememize bildirmeleri, bildirmedikleri takdirde aleyhlerine bir sonuç çıkabileceği, Türk Medeni Kanununun 621.maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri hususlarında alacaklıların dikkatleri çekilerek ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01925857