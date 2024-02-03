T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2013/903-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2013/903

Karar No : 2021/1285

SANIK : Ahmad ABDULLAH, Samir ve Layla oğlu, 10/01/1988 ALEPPO doğumlu

SANIK:Mohamad HAJ MOHAMAD MASLAWI, Zakarıa ve Nadıa oğlu, 01/01/1986 ALEPPO doğumlu,

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç Tarihi : 04/03/2013

Karar Tarihi :11/11/2021



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanıklar Ahmad ABDULLAH veMohamad HAJ MOHAMAD MASLAWIhakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmaksuçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanıkların bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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