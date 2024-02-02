T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Dosya No :2016/453-Ceza Dava Dosyası
GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2016/453
Karar No : 2021/1209
Sanık : Asker EL ŞEYH, Muhammed ve Cohara oğlu, 1950 HAMA doğumlu
Suç : Karşılıksız Yararlanma
Suç Tarihi : 23/10/2014
Karar Tarihi : 28/10/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada SanıkAsker EL ŞEYHhakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.
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