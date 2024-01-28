T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/1008-Ceza Dava Dosyası



GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ



Esas No : 2021/1008



Karar No : 2022/1645



SANIK: AHMAD ASLAN, Moustafa ve Fatıma oğlu, 1976 ALEPPO doğumlu,



Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak



Suç Tarihi : 03/12/2010



Karar Tarihi : 29/12/2022



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmad ASLANhakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Zamanaşımı nedeniyle düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve katılan kurumun temyiz talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'a temyiz yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.24.01.2024

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