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T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 00:00

T.C. REYHANLI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/1008-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2021/1008

Karar No : 2022/1645

SANIK: AHMAD ASLAN, Moustafa ve Fatıma oğlu, 1976 ALEPPO doğumlu,

Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

Suç Tarihi : 03/12/2010

Karar Tarihi : 29/12/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmad ASLANhakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Zamanaşımı nedeniyle düşmekararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve katılan kurumun temyiz talebi tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'a temyiz yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.24.01.2024

#ilangovtr Basın no ILN01974077

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#Basın No ILN01974077#İlangovtr