T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/143 Esas-2023/178 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KARAYAPRAK KÖYÜ

114/243,105/9,105/13,114/40,114/42,115/190,114/47,114/101,114/106,114/113,115/277,115/63,115,197,115/97,115/109,115/188,115/193,115/215,115/227,115,237,115/242,105/2,105/10,115/287,105/14,114/41,114/44,114/48,114/102,114/111/115/256,114/119,115/64,115/174,115/103,115/187,115/192,115/189,115/214,115/217,115/229,115/239,115/288



TAPU MALİKLERİNİN

ADI VE SOYADI : BAKI CELEP- ALİ PARLAK-ALİ DURAN PARLAK-ASIM PARLAK-DOĞAN POLAT-DURSUN PARLAK,AYDIN CELEP,AYSEL CELEP, BİLGİN CELEP, BİRLİK CELEP, DİRLİK CELEP, ERDAL CELEP, HASAN CELEP, HÜSEYİN CELEP, KEMAL CELEP, KİBAR CELEP, MUSTAFA CELEP,ASİM KARATAŞ, CAFER KARATAŞ, CELAL KARATAŞ, ELİF POLAT, ERCAN EROĞLU,GÜLHANIM ALKOÇ, HATUN GEDİK,NAZLI CELİK, MAHMUT PAYDAŞ,DURSUN KARATAŞ, DİLBER KARATAŞ,HÜSEYİN BOZUKLU,MAKBULE KELEŞ,MESUT AYDIN,SEHER DEMİR, ŞENAY ERYENİLMEZ,TURAN BOZUKLU, ZEYCAN BOZUKLU,HATUN KAŞIKÇI,ERCAN KARATAŞ, ELİF KARATAŞ, ELİF KARATAŞ,KİBAR ARAZ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlerine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2-Husumet Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketine yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Ziraat Bankası Refahiye Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunmave delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün icinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.02/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01974353