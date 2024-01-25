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T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 00:00

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İ L A N
T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/69 Esas
Mahkememizin 2019/69 Esas sayılı dosyasının yapılan açık yargılamasında; davalı Dilek DOĞAN'a duruşmanın 15/02/2024 günü saat 09:05'e bırakıldığının vebilirkişi raporlarının tebliği yerine kaim olmak üzere, ilan tarihinden itibaren yasal süresi geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.15/01/2024

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