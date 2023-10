T.C.

POSOF BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

İLÇESİ MERKEZ MAH. 151 ADA 13 PARSELDE 40.000 M2 ALAN ÜZERİNE 20 YIL SÜRELİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 999 KWE/1.134 kWe GÜCÜNDE “GELİR PAYLAŞIMLI” GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN YAPIM VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1. İdarenin

a) Adı: Posof Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Merkez Mahallesi Ardahan Caddesi No :48 Posof-Ardahan

c) Telefon-Faks Numarası: 0 (478) 511 20 15- 0 (478) 511 22 47

2. İhalenin Konusu, Posof İlçesi Merkez Mahallesi 151 ada 13 parselde 40.000 m2 lik alan üzerine 20 Yıl Süreli Hasılat Paylaşım Modeli İle Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Kurulumu / İşletilmesi ve İşlerliğinin Sağlanması İşi 2886 Sayılı Kanun’un 35/a maddesi gereği, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

3.İşin Muhammen bedeli 22.522.162,53-TL(yirmiikimilyonbeşyüzyirmiikibinyüzaltmışikiTürkLirasıelliüçKuruş) olup, %3 geçici teminatı 675.664,88-TL(altıyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışdörtTürklirasıseksensekizKuruş)’dir

4. İhale 13.10.2023 Cuma günü saat 14.00’da Posof Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

5. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler:

a) Kanuni ikametgâh belgesi.

b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. (2023 yılı içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

ç) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi;

d) Geçici Teminat belgesi

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

f) Teklif mektubu

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

ğ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

h) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun beyanname

i) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

6.İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Posof Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

7. Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu başkanlığına teslim edilecektir.

8. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaliye, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.

9. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 500,00-TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

12. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



