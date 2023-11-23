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T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 00:00

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T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/47 Esas 03/10/2023 Konu : Gaiplik İlanı Hk.Siirt İli, Pervari İlçesi, Erkent Köyü, Cilt No:14 Hane No:74'da nüfusa kayıtlı Şükrü ve Fatma'dan olma, 01/01/1972 Pervari d.lu, 47893197424 T.C. Kimlik numaralı OBEYİT ŞENDUR hakkında bilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2022/47 Esas sayılı dosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen Şükrü ve Fatma'dan oğlu OBEYİT ŞENDUR'un GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.03/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01936865

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#Basın No ILN01936865#İlangovtr