T.C. PERVARİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2022/47 Esas 03/10/2023 Konu : Gaiplik İlanı Hk.Siirt İli, Pervari İlçesi, Erkent Köyü, Cilt No:14 Hane No:74'da nüfusa kayıtlı Şükrü ve Fatma'dan olma, 01/01/1972 Pervari d.lu, 47893197424 T.C. Kimlik numaralı OBEYİT ŞENDUR hakkında bilgisi bulunan kimselerin, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren mahkememizin 2022/47 Esas sayılı dosyasına en geç 6 ay içinde başvurmaları ve adresini bildirmeleri aksi halde yukarıda adı geçen Şükrü ve Fatma'dan oğlu OBEYİT ŞENDUR'un GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.03/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01936865