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T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 00:00

İ L A NESAS NO: 2017/201

 EsasDavacı , NİYAZİ ERMİŞ ileDavalılar , NİZAMETTİN OCAKCI, SESLİKAYA KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA SESLİKAYA KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Rize İli Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü 204 ada 64 ve 66 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan ve tespit dışı bırakılanFen bilirkişisi raporunda C Harfi ile gösterilen 742,743,520,531 koordinatları arasında yer alan alana ilişkin davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup HMK'nın 713. maddesi uyarınca hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde davaya itiraz edebilecekleri, aynı davada dava konusu alanın kendi adlarına tesciline karar verilmesini isteyebilecekleri hususunda mahkememize müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur.

Adres : PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ayşe ÖNDER Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN01822245

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