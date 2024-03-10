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T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 00:00

 

T.C.
ÖDEMİŞ
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/12/2023

Sıra noEsas noiliİlçesi mahalleAda noParsel nomaliklerMülkiyet m2İrtifak m2
012023/715İzmirÖdemişHorzum10232Halil İbrahim Ağrı-1021,87
022023/719İzmirÖdemişHorzum10629Havva Topuz Kadir Coşkun Ayşe Açıkgöz Osman Coşkun Kadriye Turgut6,251075,08
032023/721İzmirÖdemişHorzum111109Ayten Turgut-8.88
042023/725İzmirÖdemişHorzum111126Ömriye Turgut6.25485,33
052023/729İzmirÖdemişHorzum111194Alime Önder Ayşe Turgut Fatih Turgut Hasan Turgut Şükran Sağdıç Zeynep Hanım Turgut-388,08
062023/731İzmirÖdemişHorzum111196Hatice Derin Ali Ata-1,11
072023/735İzmirÖdemişHorzum111207Halil İbrahim Ağrı-695,29
082023/739İzmirÖdemişHorzum111239Halil Sağdıç5.76972,71
092023/741İzmirÖdemişHorzum1415Mehmet Akkoyun-110,31
102023/745İzmirÖdemişHorzum1243Yusuf Şahin-13,24
112023/749İzmirÖdemişHorzum1138Hasan Necil Karagül-1810,13
122023/750İzmirÖdemişHorzum13629Yılmaz Öz Şükrü Öz-38,32
132023/751İzmirÖdemişÇamyayla10614Zeliha Dağlı6.76794,1
142023/755İzmirÖdemişÇamyayla1087Yakup Özcan Feyzi Özcan Abdullah Özcan Ayfer Nalcıer-92,44
152023/759İzmirÖdemişÇamyayla1118Mehmet Yavuz-214,05
162013/761İzmirÖdemişÇamyayla1143Nihal Orhan-192,38
172023/765İzmirÖdemişÇamyayla1195Coşkun Irmak-151,86
182023/769İzmirÖdemişÇamyayla11912Hüseyin Işık5.76241,76
192023/771İzmirÖdemişÇamyayla11916Cengiz Güler-545,6
202023/775İzmirÖdemişÇamyayla1207Nimet Yavuz13.01399,79
212023/779İzmirÖdemişÇamyayla12410Naciye Korkut5.7643,96
222023/781İzmirÖdemişÇamyayla1521Mehmet Kılınç Nigar Uruf Zeliha Kılınç-345,26
232023/790İzmirÖdemişÇamyayla1394Nazlı Özeren-300,64
242023/791İzmirÖdemişÇamyayla1393Mustafa Yılmaz-217,27

#ilangovtr Basın no ILN01998613

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#Basın No ILN01998613#İlangovtr