T.C.

ÖDEMİŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 21/12/2023

Sıra no Esas no ili İlçesi mahalle Ada no Parsel no malikler Mülkiyet m2 İrtifak m2 01 2023/715 İzmir Ödemiş Horzum 102 32 Halil İbrahim Ağrı - 1021,87 02 2023/719 İzmir Ödemiş Horzum 106 29 Havva Topuz Kadir Coşkun Ayşe Açıkgöz Osman Coşkun Kadriye Turgut 6,25 1075,08 03 2023/721 İzmir Ödemiş Horzum 111 109 Ayten Turgut - 8.88 04 2023/725 İzmir Ödemiş Horzum 111 126 Ömriye Turgut 6.25 485,33 05 2023/729 İzmir Ödemiş Horzum 111 194 Alime Önder Ayşe Turgut Fatih Turgut Hasan Turgut Şükran Sağdıç Zeynep Hanım Turgut - 388,08 06 2023/731 İzmir Ödemiş Horzum 111 196 Hatice Derin Ali Ata - 1,11 07 2023/735 İzmir Ödemiş Horzum 111 207 Halil İbrahim Ağrı - 695,29 08 2023/739 İzmir Ödemiş Horzum 111 239 Halil Sağdıç 5.76 972,71 09 2023/741 İzmir Ödemiş Horzum 141 5 Mehmet Akkoyun - 110,31 10 2023/745 İzmir Ödemiş Horzum 124 3 Yusuf Şahin - 13,24 11 2023/749 İzmir Ödemiş Horzum 113 8 Hasan Necil Karagül - 1810,13 12 2023/750 İzmir Ödemiş Horzum 136 29 Yılmaz Öz Şükrü Öz - 38,32 13 2023/751 İzmir Ödemiş Çamyayla 106 14 Zeliha Dağlı 6.76 794,1 14 2023/755 İzmir Ödemiş Çamyayla 108 7 Yakup Özcan Feyzi Özcan Abdullah Özcan Ayfer Nalcıer - 92,44 15 2023/759 İzmir Ödemiş Çamyayla 111 8 Mehmet Yavuz - 214,05 16 2013/761 İzmir Ödemiş Çamyayla 114 3 Nihal Orhan - 192,38 17 2023/765 İzmir Ödemiş Çamyayla 119 5 Coşkun Irmak - 151,86 18 2023/769 İzmir Ödemiş Çamyayla 119 12 Hüseyin Işık 5.76 241,76 19 2023/771 İzmir Ödemiş Çamyayla 119 16 Cengiz Güler - 545,6 20 2023/775 İzmir Ödemiş Çamyayla 120 7 Nimet Yavuz 13.01 399,79 21 2023/779 İzmir Ödemiş Çamyayla 124 10 Naciye Korkut 5.76 43,96 22 2023/781 İzmir Ödemiş Çamyayla 152 1 Mehmet Kılınç Nigar Uruf Zeliha Kılınç - 345,26 23 2023/790 İzmir Ödemiş Çamyayla 139 4 Nazlı Özeren - 300,64 24 2023/791 İzmir Ödemiş Çamyayla 139 3 Mustafa Yılmaz - 217,27

#ilangovtr Basın no ILN01998613