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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 00:00

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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/335 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ :Özyurt Mahallesi
ADA ve PARSEL NO : 118 ada 8 - 9 parsel ve 120 ada 19 parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 994,59 m²'likve 115,39m2'lik alanda irtifak hakkı ile 18,06 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.128,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : KEMAL BİRBİLEN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/335 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01937826

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#ILN01937826#İlangovtr