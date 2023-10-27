T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/214 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi

MEVKİİ : Turnalı Mah.

ADA NO : 120

PARSEL NO : 24 - 25 - 26

VASFI : Tarım arazisi

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.215,20 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 19,62 m2 ve 15,84 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 3.250,66 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALAETTİN MARUFOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-57/58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/214 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2023

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