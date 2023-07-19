T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Yarımca Mah.

ADA NO : 125

PARSEL NO : 8 ve 9

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 754,05m² lik irtifak ve 23,27 m2'lik mülkiyet alanı olmak üzere toplam 777,32‬ m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR ÖZBERK, ALİ ÖZBERK, HADİCE ÖZBERK, MÜSLÜM ÖZBERK ve AHMET ÖZBERK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/515 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01861447