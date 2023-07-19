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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/515 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış
MEVKİİ : Yarımca Mah.
ADA NO : 125
PARSEL NO : 8 ve 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 754,05m² lik irtifak ve 23,27 m2'lik mülkiyet alanı olmak üzere toplam 777,32‬ m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR ÖZBERK, ALİ ÖZBERK, HADİCE ÖZBERK, MÜSLÜM ÖZBERK ve AHMET ÖZBERK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/515 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01861447

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#Basın No ILN01861447#İlangovtr