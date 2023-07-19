T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip
MEVKİİ : Bağlıca Mah.
ADA NO : 148
PARSEL NO : 4
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2620,69m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ANZİLHA ŞAHİN, ASLI ŞAHİN, AYŞE GEÇGEL, CEMAL ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, EMİNE ŞENÇİÇEK, FATMA ALPASLAN, HALİSE ÇELİK, HANİFİ ŞAHİN, HATİCE ALTUN, HATİCE ŞAHİN, HÜSEYİN ŞAHİN, HÜSNE AÇAR, KEMAL ŞAHİN, MEHMET ŞAHİN, MEHMET ŞAHİN, MUSTAFA ŞAHİN, PAKİZE BİLGİN, RAMAZAN ŞAHİN, TUĞAY ŞAHİN, YAKUP ŞAHİN, YUNUS EMRE ŞAHİN ve ZELİHA GENÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/529 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2023
#ilangovtr Basın no ILN01861506