T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Bağlıca Mah.

ADA NO : 148

PARSEL NO : 4

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 2620,69m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ANZİLHA ŞAHİN, ASLI ŞAHİN, AYŞE GEÇGEL, CEMAL ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, CUMA ŞAHİN, EMİNE ŞENÇİÇEK, FATMA ALPASLAN, HALİSE ÇELİK, HANİFİ ŞAHİN, HATİCE ALTUN, HATİCE ŞAHİN, HÜSEYİN ŞAHİN, HÜSNE AÇAR, KEMAL ŞAHİN, MEHMET ŞAHİN, MEHMET ŞAHİN, MUSTAFA ŞAHİN, PAKİZE BİLGİN, RAMAZAN ŞAHİN, TUĞAY ŞAHİN, YAKUP ŞAHİN, YUNUS EMRE ŞAHİN ve ZELİHA GENÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/529 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01861506