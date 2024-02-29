T.C.

NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Dosya Numarası Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah/Köy) Ada - Parsel Bilgisi Duruşma Tarihi ve Malikleri 2023/827 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3824parsel 12/03/2024

Keziban Kılıç 2023/829 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3869 Parsel 12/03/2024

Anakıl Görmez,Ferat Varol, Kiraz Yeşil ve diğerleri 2023/831 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3923 Parsel 12/03/2024

Dilek Sayın, Emin Güneş,Serkan Sayın ve diğerleri 2023/833 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2511 parsel 12/03/2024

Cengiz Sayın 2023/835 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3924 parsel 05/04/2024

Habibe Sayım 2023/837 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3492 parsel 12/03/2024

Erkan İnce 2023/839 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3447 parsel 12/03/2024

Mustafa Özdemir 2023/841 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3550 ve

3567 parsel 12/03/2024

Ayşe Yüksel, Sibel Sarıbaş, Şeyda Demir ve diğerleri 2023/843 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3916 parsel 12/03/2024

Ali Erden 2023/845 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3919 parsel 12/03/2024

Şeyda Demir 2023/847 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3636 parsel 12/03/2024

Birnaz Bedel, Kemal Sayın, Ömer Sayın ve diğerleri 2023/849 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2510 ve 3929 parsel 12/03/2024

Ünal Demir 2023/851 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2019 parsel 12/03/2024

Adem Soylu,Salih Soylu, Yusuf Soylu ve diğerleri 2023/853 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3620 parsel 12/03/2024

Erdal Yılmaz, Sevim Güney ve diğerleri 2023/855 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2981 parsel 05/04/2024

Bayram Yücel, Necip Yücel ve diğerleri 2023/857 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2982 parsel 05/04/2024

Betül İnce, Emre Yüksel, Nurcan Güney ve diğerleri 2023/859 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3041 parsel 12/03/2024

Döndü Karakış ve Hacı Kalemiş 2023/861 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3914, 3792 ve 5311 parsel 12/03/2024

Hasan Arslan 2023/863 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3344 parsel 12/03/2024

Arif Bedel, Fatma Şanlı, Talat Kara ve diğerleri 2023/865 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3904 parsel 12/03/2024

Azmi Bostan, Fatma Bostan, Zeliha Bedel ve diğerleri 2023/867 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2968 prasel 12/03/2024

Ayşe Sarcan, Döndü Sayın ve diğerleri 2023/869 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3271 parsel 05/04/2024

Cuma Gülme, Osman Uçar, Yeşim Erten ve diğerleri 2023/871 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3882 parsel 12/03/2024

Ayşe Yılmaz, Musa Kirlenmez,Zeliha Özdemir ve diğerleri 2023/873 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3285 parsel 12/03/2024

Afife Kirlenmez,Salih Soylu, Zeliha Polat ve diğerleri 2023/875 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3884 parsel 12/03/2024

Mehmet Yılmaz 2023/877 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3666 parsel 12/03/2024

Bayram Kara, Kadın Bilgin ve diğerleri 2023/879 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3545 parsel 12/03/2024

Hasan Hüseyin Mert 2023/881 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3879 parsel 12/03/2024

Afife Gülme, Celal Aktaş, Sami Gülme ve diğerleri 2023/883 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3581 parsel 12/03/2024

Döndü Bostancı, Fatma Yılmaz ve diğerleri 2023/885 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3665 parsel 12/03/2024

Cuma Kalemiş 2023/887 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3658 parsel 12/03/2024

Ali Yaşar, Eşe Ülkümen, Osman Aktaş ve diğerleri 2023/889 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3945 parsel 05/04/2024

Hatice Top, Mevlüt Üstün, Nuray Sarı ve diğerleri 2023/891 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3281 parsel 12/03/2024

Şerafettin Erden 2023/893 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3833 parsel 12/03/2024

Derya Işık,Fatih Gürgen, Hakan Erden ve diğerleri 2023/895 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3648 parsel 12/03/2024

Hurşit Varol ve Tuncay Varol 2023/897 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2351 parsel 12/03/2024

Ayşe Kara, Cuma Kaya, Yusuf Kaya diğerleri 2023/899 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3247 parsel 12/03/2024

Veysel Sayın 2023/901 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3582 parsel 12/03/2024

Mustafa Kirlenmez 2023/903 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3583 parsel 12/03/2024

Selçuk Uçar 2023/905 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3473 parsel 12/03/2024

Bayram Bilgin, Çınar Sarcan ve diğerleri 2023/907 Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü 3475 parsel 12/03/2024

Hasan Arslan 2023/911 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3414 parsel 12/03/2024

Atila Polat,Metin Polat ve diğerleri 2023/913 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3228 parsel 12/03/2024

Cuma Demir, Nazmi Demir ve diğerleri 2023/915 Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü 3491 parsel 12/03/2024

Yaşar Gülme 2023/917 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3323 parsel 05/04/2024

Ayhan İnce, Fatma Özbek, Kadın Güven ve diğerleri 2023/919 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3490 parsel 12/03/2024

Murat Özdemir 2023/921 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3322 ve 3321 parsel 12/03/2024

Mustafa Kaplan 2023/923 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3148 parsel 12/03/2024

Ramazan Aktaş 2023/925 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3652 ve 3147 parsel 12/03/2024

Şerif Aktaş 2023/927 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3417 parsel 12/03/2024

Abdullah Sayın 2023/929 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3415 parsel 12/03/2024

Hurşit Vaol, Sayim Varol ve Tuncay Varol 2023/931 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3175 parsel 12/03/2024

Yaşar Yılmaz 2023/933 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3173 parsel 05/04/2024

Ayişe Özer, Neşet Kahraman, Neşet Kahraman ve diğerleri 2023/935 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3432 parsel 12/03/2024

Nuğrettin Demir 2023/937 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3171 ve 3617 parsel 05/03/2024

Yaşar Yılmaz, Gülbeyaz Polat, Kiraz Yılmazve Hacı Kadın Bulu 2023/939 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3328 parsel 05/04/2024

Ali Rıza Çınar, Döndü Erden,Kadın Sayın ve diğerleri 2023/941 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3158parsel 12/03/2024

İzzet Altay 2023/943 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3152parsel 12/03/2024

Cuma Mert 2023/945 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3150parsel 12/03/2024

Fatma Yüksel 2023/947 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3097parsel 12/03/2024

Sezgin Polat 2023/949 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3446 parsel l 12/03/2024

Tamer Motor 2023/951 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3708 parsel 05/04/2024

Serkan İnce, Aniş Çimen,Perihan Kirlenmez ve diğerleri 2023/953 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3964 parsel 05/04/2024

Mihriban Kara, Oktay Kara, Yusuf Polat ve diğerleri 2023/955 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3674parsel 05/04/2024

Hasan Hüseyin Kaplan, Niğmet Yılmaz, Murat Sayın ve diğerleri 2023/957 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3655parsel 12/03/2024

Hayriye Kirlenmez, Nazife Kaya, Perihan Erden ve diğerleri 2023/959 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3745parsel 12/03/2024

Nazır Görmez, Nurgül Yıldız, Fatma Uçar ve diğerleri 2023/961 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3130 parsel 12/03/2024

Seyrani Işık, Cuma Işık, Adalet Bedel ve Habib Işık 2023/963 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3601 parsel 12/03/2024

Uğur Yüksel, Arife Bozkurt, Hamiyet Kirlenmez ve diğerleri 2023/965 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3185 parsel 12/03/2024

Gülizar Sayın, Arife Atmaca, Mehmet Sayın ve diğerleri 2023/967 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3743 parsel 12/03/2024

Cuma Görmez 2023/969 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3951 parsel, 3115 parsel ve 3249 parsel 12/03/2024

İsmail Sayın 2023/971 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3754 parsel 12/03/2024

Şerafettin Erden, Oktay Kara, Hasan Yüksel ve diğerleri 2023/973 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3763 parsel 12/03/2024

Necati Erden 2023/975 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3771 parsel 12/03/2024

Muzaffer İnce 2023/977 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3773 parsel, 3772 parsel, 3853 parsel 12/03/2024

Abdullah Güneş 2023/979 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3791 parsel 12/03/2024

Durmuş Ali Erden, Yaşar Erden 2023/981 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3740 parsel, 3629 parsel 12/03/2024

Aşye Gülme, Döndü Öztürk, Gülsüm Kaplan ve diğerleri 2023/983 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3445 parsel ve 3451 parsel 12/03/2024

Yaşar Aktaş 2023/985 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3785 parsel 05/04/2024

Name Kalemiş 2023/987 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 5060 parsel 12/03/2024

Ayhan İnce, Yıldıray İnce, Ayşe Mert ve diğerleri 2023/989 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3835 parsel 12/03/2024

Ayhan Çınar, Kıymet Polat, Miyrem Erden ve diğerleri 2023/991 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3892 parsel 12/03/2024

Ayşe Yılmaz, Döndü Erden, Kıymet Çınar ve diğerleri 2023/993 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3746 parsel, 3647 parsel 12/03/2024

Mehmet Kirlenmez 2023/995 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3891 parsel 12/03/2024

Ali Rıza Çınar, Ayşe Bilgin, Büşra Çınar ve diğerleri 2023/997 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2424 parsel ve 2430 parsel 12/03/2024

Mustafa Özdemir 2023/999 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2425 parsel 12/03/2024

Arife Aydoğdu, Aslı Bilgin, Kiraz İnce ve diğerleri 2023/1001 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2361 parsel 12/03/2024

Abdullah Sayın, Ahmet Sayın, Fatma Kara ve diğerleri 2023/1003 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2478 parsel ve 2363 parsel 12/03/2024

Ali Sayın, Fatma Yücel, Gamze Kelekçi ve diğerleri 2023/1005 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3822 parsel 12/03/2024

Abdullah Sayın, Adem Sayın, Arife Taşkesen ve diğerleri 2023/1007 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2095parsel 12/03/2024

Veysel Sayım 2023/1009 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2014 parsel 12/03/2024

Döndü Keskin 2023/1011 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2006parsel 12/03/2024

Yaşar Yücel ve Nuri Yücela Demir 2023/1013 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 5187 parsel 12/03/2024

Neşet Polat, Mustafa Polat ve diğerleri 2023/1015 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 5285parsel 12/03/2024

Nizamettin Keskin, Hanife Keskin ve diğerleri 2023/1017 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2034 parsel 12/03/2024

Habibe Gülme 2023/1019 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2056 parsel 12/03/2024

Samet Kaplan 2023/1021 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2451parsel 12/03/2024

Hasan Sayın 2023/1023 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3756parsel 12/03/2024

Güllü Gönel, Aysun Gönel ve diğerleri 2023/1025 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3752 ve 3751 parsel 12/03/2024

Seyrani Işık, Cuma Işık ve diğerleri 2023/1027 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3764 ve 2004 parsel 12/03/2024

Erdal Demir 2023/1029 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 1654 ve 1653 parsel 12/03/2024

Sevim Avcı, Mustafa Özbek ve diğerleri 2023/1031 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2481 parsel 12/03/2024

Semase Çınar, Cemile Atmacavediğerleri 2023/1033 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 1590parsel 12/03/2024

Hüseyin Sayın ve Emrullah Sayın 2023/1035 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2025parsel 12/03/2024

Ahmet Yüksel ve Nuriye Yüksel ve diğerleri 2023/1037 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3854 parsel 12/03/2024

Rabia Kablan 2023/1039 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2327 parsel 12/03/2024

Gülümser Sayın 2023/1041 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2337 parsel 12/03/2024

Kiraz Kızıltepe 2023/1043 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2356parsel 12/03/2024

Sadi Kaplan 2023/1045 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2367 parsel 12/03/2024

Kadın Sayın 2023/1047 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2347 parsel 12/03/2024

Ayşe Kaya, Naciye Gökdeniz ve diğerleri 2023/1049 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 1679 parsel 12/03/2024

Ayşe Soylu, Cuma Kaya ve diğerleri 2023/1051 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2007 parsel 12/03/2024

Anakız Bilgin, Neriman Polatve diğerleri 2023/1053 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2944parsel 12/03/2024

Ali Osman Bedel, Solmaz Aktaşve diğerleri 2023/1055 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2358 parsel 12/03/2024

Fatma Erden, Servet Erdenve diğerleri 2023/1057 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2420 parsel 12/03/2024

Anıl Arslan, Metin Arslan ve diğerleri 2023/1059 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2951 parsel 12/03/2024

Handan Uçar, Yeşim Erten ve diğerleri 2023/1061 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2037 parsel 12/03/2024

Ayten Bostancı, Zekerya Polatve diğerleri 2023/1063 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2258 ve 2259 parsel 12/03/2024

Kıymet Güver, Sevgi Gürgen ve diğerleri 2023/1065 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2952 parsel 12/03/2024

İbrahim Uçar, Yıldız Bilginve diğerleri 2023/1067 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2980 parsel 12/03/2024

Hasan Hüseyin Kaplan, Necmettin Kaplan ve diğerleri 2023/1069 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2479, 2010 ve 2320parsel 12/03/2024

Engin Aktaş, Ergül Aktaş, Güllü Salman ve diğerleri 2023/1071 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2230parsel 12/03/2024

Bayram Mert 2023/1073 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2345 ve 5337 parsel 12/03/2024

Salih Bedel, Salih Soyluve diğerleri 2023/1075 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 2319 parsel 12/03/2024

Necati Elma, Kıyasettin Elmave diğerleri 2023/1077 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3444 parsel 12/03/2024

Mesut Çifçibaşı, Selma Çifçibaşı ve diğerleri 2023/1079 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3349 parsel 12/03/2024

Hamdi Avcı 2023/1081 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 5289 parsel 12/03/2024

Ayşe Soylu, Havva Yücel ve diğerleri 2023/1083 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3392 parsel 12/03/2024

Cengiz Ertaş, Serfet Ertaş ve Tuncay Ertaş diğerleri 2023/1085 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3025 parsel 12/03/2024

Rafet Şanlı, Hatice Aytekinve diğerleri 2023/1087 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3039parsel 12/03/2024

Mesut Çifçibaşı, Selma Çifçibaşı ve diğerleri 2023/1089 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3030parsel 12/03/2024

Yakup Kılıç, Kadın Keskin ve diğerleri 2023/1091 Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü 3460 ve 3500 parsel 12/03/2024

Mamiriye Bilgin, Kibar Sayın ve diğerleri

#ilangovtr Basın no ILN01992853