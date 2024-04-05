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T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 00:00

 

T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/262 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilli İlçesi, Toygar Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 138
PARSEL NO : 13
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 8.659,00
MALİKİN ADI VE SOYADI : FERAY DENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :Davaya konu138ada 3 parsel sayılı taşınmazın 998,02 m2'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğüadına tapuya kayıt ve tesciline

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/262 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02014454

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#Basın No ILN02014454#İlangovtr