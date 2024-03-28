T.C. NALLIHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/72 Esas

Konu : Şakir NADULLU

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Karabük İli, Yenice İlçesi, Nodullar Mahallesi, 20 Cilt, 9 Aile sıra no, 103 sırada nüfusa kayıtlı, Şakir ve Makbule'den olma, 60505506636 T.C Kimlik nolu 10/10/1980 doğumlu, Şakir NADULLU isimli şahsın kayıp olduğu bildirildiğinden adı geçeni tanıyan ve bilen sağ olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2024/72 Esas sayılı dosyasına yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 60505506636

ADI SOYADI : ŞAKİR NADULLU

BABA ADI : ŞAKİR

ANA ADI : MAKBULE

DOĞUM TARİHİ : 10/10/1980

DOĞUM YERİ : KARABÜK

#ilangovtr Basın no ILN02009809