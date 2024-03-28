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T.C. NALLIHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NALLIHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 00:00

 

T.C. NALLIHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/72 Esas

Konu : Şakir NADULLU

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Karabük İli, Yenice İlçesi, Nodullar Mahallesi, 20 Cilt, 9 Aile sıra no, 103 sırada nüfusa kayıtlı, Şakir ve Makbule'den olma, 60505506636 T.C Kimlik nolu 10/10/1980 doğumlu, Şakir NADULLU isimli şahsın kayıp olduğu bildirildiğinden adı geçeni tanıyan ve bilen sağ olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememizin 2024/72 Esas sayılı dosyasına yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 60505506636
ADI SOYADI : ŞAKİR NADULLU
BABA ADI : ŞAKİR
ANA ADI : MAKBULE
DOĞUM TARİHİ : 10/10/1980
DOĞUM YERİ : KARABÜK

 

#ilangovtr Basın no ILN02009809

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