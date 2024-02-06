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T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/777-778-779-817
KAMULAŞTIRMA İLANI
|2023/777
HASAN ALİ NAZİK
İDRİS KAPA
MERYEM PÜSE
Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi 285 ada 39
parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3234,51 m2
Toplam Bedel :57.962,42 TL
|2023/778
ABDULLAH ATEŞ
CELAL ATEŞ
HALİL ATEŞ
MUSTAFA ATEŞ
ŞABAN ATEŞ
ŞERİFE ATEŞ
HÜSEYİN ATEŞ
MERYEM KARABACAK
ADNAN ATEŞ
AYŞE ATEŞ
AYŞE DURDU ATEŞ
GANİMET KILIÇ
HASAN ATEŞ
ÜMMÜ YAŞAR
Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi 300 ada 28 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2562,70 m²
Toplam Bedeli: 11.503,15 TL
|2023/779
ALİ UYSAL
|Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi 283 ada 41 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2074,13 m2
Toplam Bedel: 37.148,07TL
|2023/817
ABDURRAHMAN UYKUN
AYŞE ÇEVİK
MUSTFA UYKUN
ELİF DÖNDÜRÜCÜ
PERİZAT BÜBER
ABDURRAHMAN ÖZKAR
ABDURRAHMAN ÖZKAR
AYŞE MERCAN
AYŞE UYANIK
AYŞEGÜL BÜBER
DURMU ÖZKAR
DURMUŞ UYKUN
EMİNE BÜBER
EMİNE TURAN
GÜLAY ÖZKAR
HASAN ÖZKAR
HASAN MERT BÜBER
HİKMET BÜBER
MERYEM BÜBER
MERYEM ÖZEN
MERYEM SOYLU
SONER ÖZKAR
ŞEHABETTİN UYGUN
TESLİME ÖZ
|Mersin İli Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi 130 ada 58 (ifrazen 133) parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2874,18 m2
Toplam Bedel: 98.583,44 TL
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.11/11/2023
#ilangovtr Basın no ILN01977191