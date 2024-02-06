T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/777-778-779-817

KAMULAŞTIRMA İLANI





2023/777

HASAN ALİ NAZİK

İDRİS KAPA

MERYEM PÜSE Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi 285 ada 39 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 3234,51 m2

Toplam Bedel :57.962,42 TL 2023/778

ABDULLAH ATEŞ

CELAL ATEŞ

HALİL ATEŞ

MUSTAFA ATEŞ

ŞABAN ATEŞ

ŞERİFE ATEŞ

HÜSEYİN ATEŞ

MERYEM KARABACAK

ADNAN ATEŞ

AYŞE ATEŞ

AYŞE DURDU ATEŞ

GANİMET KILIÇ

HASAN ATEŞ

ÜMMÜ YAŞAR Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi 300 ada 28 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2562,70 m²

Toplam Bedeli: 11.503,15 TL 2023/779

ALİ UYSAL Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler Mahallesi 283 ada 41 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2074,13 m2

Toplam Bedel: 37.148,07TL 2023/817

ABDURRAHMAN UYKUN

AYŞE ÇEVİK

MUSTFA UYKUN

ELİF DÖNDÜRÜCÜ

PERİZAT BÜBER

ABDURRAHMAN ÖZKAR

ABDURRAHMAN ÖZKAR

AYŞE MERCAN

AYŞE UYANIK

AYŞEGÜL BÜBER

DURMU ÖZKAR

DURMUŞ UYKUN

EMİNE BÜBER

EMİNE TURAN

GÜLAY ÖZKAR

HASAN ÖZKAR

HASAN MERT BÜBER

HİKMET BÜBER

MERYEM BÜBER

MERYEM ÖZEN

MERYEM SOYLU

SONER ÖZKAR

ŞEHABETTİN UYGUN

TESLİME ÖZ Mersin İli Mut İlçesi Elbeyli Mahallesi 130 ada 58 (ifrazen 133) parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2874,18 m2

Toplam Bedel: 98.583,44 TL

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.11/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01977191