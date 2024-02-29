×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/760-764-765

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/760
İRFAN ÇETİN		Mersin ili, Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi, 223 ada 2 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
783,33 m²lik irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 22.450,70 TL
2023/ 764
AHMET ALAGÖZ
MUSTAFA ALAGÖZ
NEZİHA ALAGÖZ		Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mahallesi, 132 ada 5 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
21,86 m²'likmülkiyet hakkı
878,65 m² lik irtifak hakkı
Toplam Bedeli:25.424,60 TL
2023/ 765
HALİL GEZER		Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy mahallesi 132 ada 6 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1.279,86 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:34.768,67 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.15/01/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993648

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01993648#İlangovtr