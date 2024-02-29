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T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2023/760-764-765
KAMULAŞTIRMA İLANI
|2023/760
İRFAN ÇETİN
|Mersin ili, Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi, 223 ada 2 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
783,33 m²lik irtifak hakkı
Toplam Bedeli: 22.450,70 TL
|2023/ 764
AHMET ALAGÖZ
MUSTAFA ALAGÖZ
NEZİHA ALAGÖZ
|Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mahallesi, 132 ada 5 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
21,86 m²'likmülkiyet hakkı
878,65 m² lik irtifak hakkı
Toplam Bedeli:25.424,60 TL
|2023/ 765
HALİL GEZER
|Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy mahallesi 132 ada 6 parsel
|Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:
1.279,86 m² irtifak hakkı
Toplam Bedeli:34.768,67 TL
Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.15/01/2024
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