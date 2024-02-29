T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/760-764-765

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/760

İRFAN ÇETİN Mersin ili, Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi, 223 ada 2 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

783,33 m²lik irtifak hakkı

Toplam Bedeli: 22.450,70 TL 2023/ 764

AHMET ALAGÖZ

MUSTAFA ALAGÖZ

NEZİHA ALAGÖZ Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy Mahallesi, 132 ada 5 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

21,86 m²'likmülkiyet hakkı

878,65 m² lik irtifak hakkı

Toplam Bedeli:25.424,60 TL 2023/ 765

HALİL GEZER Mersin ili, Mut ilçesi, Kelceköy mahallesi 132 ada 6 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:

1.279,86 m² irtifak hakkı

Toplam Bedeli:34.768,67 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.15/01/2024

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