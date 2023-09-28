T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/176 Esas

İLAN

Mersin İli Mut İlçesi Güzelköy Mahallesi 101 ada 176 parsel ve 186 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan 95,70 m²'lik kısmı ile Mersin ili Mut ilçesi, Güzelköy Mahallesi 101 ada 176 parsel ve 177 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan 30,64 m²'lik kısmındaki yerler ile ilgili TMK 713/1.; Kadastro Kanunu 14. ve 17. maddelerine dayanan tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyedinde bulundurma durumlarında olağanüstü zamanaşımına dayalı tapu iptal ve tescil davası açıldığının ve ilgililerin Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/176 E. sayılı dosyasına beyanda bulunması gerektiğinin, aksi takdirde Mersin İli Mut İlçesi Güzelköy Mahallesi 101 ada 176 parsel ve 186 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan 95,70 m²'lik kısmı ile Mersin ili Mut ilçesi, Güzelköy Mahallesi 101 ada 176 parsel ve 177 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan 30,64 m²'lik kısmın davacı adına tescil edilebileceğiİLAN OLUNUR. 18/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01898445