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T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 00:00

ESAS NO: 2023/336-2023/374

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T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/336-2023/374
KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/336
MEHMET ÖZ		Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler mahallesi, 276 ada 11 parselKamulaştırılan kısmın yüzölçümü:19.211,60 m²
Toplam Bedeli: 386.806,23 TL
2023/374
YUSUF KAÇAR		Mersin İli Mut İlçesi Sarıveliler mahallesi, 285 ada 28(if:42 parsel)Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2.891,61 m²
Toplam Bedeli: 74.897,96 TL

Davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafındanmahkememizin yukarıda dosya esas numaraları hizasında yazılı dava dosyalarında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davaları açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.28.08.2023

#ilangovtr Basın no ILN01886362

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#Basın No ILN01886362#İlangovtr