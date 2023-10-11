T.C. MUDANYA3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/124 Esas

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- MUDANYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

3- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4- MUDANYA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

Mahkememizce verilen ara karar gereğince;

Dava konusu Bursa İli, Mudanya İlçesi, Işıklı Mahallesinin ilk tesis kadastrosu 1988 yılında, yenileme kadastrosu 2015 yılında yapılmış bulunan, Bursa İli, Mudanya İlçesi, Işıklı Mahallesi 1766 ada 56 parsel içerisinde 4.032,46m² alanı bulunan, davacı Serkan Çetin tarafından zeytinlik vasfı ile tarım alanı olarak kullanıldığı iddia olunan taşınmazın yine davacı adına tapuya tescili talep edilmekte olup,

Dava konusu taşınmazın bulunduğu alan 766 sayılı Kanuna istinaden tescil harici alan olarak bırakılarak bırakılarak tespit gördüğü, dava konusu yerin krokilerde “Dava Konusu Yer” olarak gösterildiği, zeminde yapılan ölçüm ve değerlendirme sonucu yüz ölçümünün 4.032,46m² olarak tespit edilmiş olduğu, 3302 sayılı Kanun Orman Kadastro pafta uygulamalarına göre 6.9.1991 tarihinde kesinleşmiş orman kadastrosu ile orman kadastrosu sınırları dışında orman sayılmayan yer olarak bırakıldığı, yine 1958 yılı memleket haritası ve hava fotoğraflarından anlaşıldığı üzere, evveliyatı da orman sayılmayan yerlerden olduğu, toprak yapısı itibariyle orman toprağı vasfında olmadığı, bu nedenlerle dava konusu taşınmazın Orman Kanunu 1nci maddesine göre evveliyatı ile beraber orman sayılmayan yerlerden olduğunun tespit edildiği, dava konusu parselde imar ihyanın 1970 yılı öncesinden başladığı ve 1970 yılı itibariyle tamamlandığının anlaşıldığı, eylemli halde, Zeytinlik vasfı ile tarım alanı olarak kullanıldığı, dava tarihi itibari ile içerisindeki ağaçlar ile birlikte toplam piyasa değerinin 322.596,80 TL olduğu tespit edildiğinden;

Bu taşınmaz ile ilgili hak iddia eden ve talepleri bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde itiraz davası açmaları veya mahkememize itiraz etmeleri hususu TMK: 713/4-5 madde hükümleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01906218