T.C. MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/231 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Yazıkınık Mahallesi

ADA NO : 101 Ada

PARSEL NO : 382 Parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 3000.00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ali DAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kırşehir İli Mucur İlçesi Lojistik Merkezi alanına isabet eden Tapuda; Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yazıkınık Köyü, 101 ada, 382 parsel numarası ile gösterilen taşınmazın 3000.00 m² lik kısmı (tamamı) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25.05.2023 tarih 11876-10 sayılı lüzum kararına istinaden 02.08.2023 tarih ve 160 sayılı Botaş Genel Müdürlüğü'nün Kamulaştırma kararı ile Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre; BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine kamulaştırıldığı, 4650 sayılı Kanun ile değiştirilen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesine göre Mucur Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan bedel tespiti sonucu 101 ada, 382 parsel numarası ile gösterilen taşınmaz için 60.0000,00 -TL bedel takdir edilmiş, kuruluşları kıymet takdir komisyonu tarafından uygun görülen bedel üzerinden bahse konu taşınmazın rıza 'en tescil edilmesi için taşınmaz maliklerine usulüne uygun taahhütlü mektup gönderilmesine rağmen, davalılar bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmamış ve tapuda ferağ verilmediği,davalı taşınmaz sahiplerinin, kuruluşları kıymet takdir bedeli üzerinden tapuda ferağ vermemeleri ile taşınmazın krokisinde gösterilen Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yazıkınık Köyü, 101 ada, 382 parsel numarası ile gösterilen taşınmazın 3000.00 m² lik kısmı (tamamı) için mülkiyet hakkının, kullanım hakkı BOTAŞ ‘a (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.) ait olmak üzere Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Maliye Hazinesi adına takyiyatsız olarak tapuya kayıt ve tescil edilmesi,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/231 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.



#ilangovtr Basın no ILN01958767