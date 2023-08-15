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T.C MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 00:00

İLANDIR.

T.C MİLAS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANDIR.

Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait olan 156 ada 1093 parsel numaralı 2.902,89 m2 yüzölçümlü Ham Toprak vasıflıtaşınmaz mal ile yine mülkiyeti Hazineye ait 156 ada 1094 parsel numaralı 118,05 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz mal birlikte  19.335.000,00 TL ihale bedeli üzerinden 28.08.2023 tarihinde saat 14:00‘de 2886 sayılı Kanunun 36. Maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü “ ile satış ihalesi yapılacaktır. Geçici teminat bedeli 5.800.500,00 TL’dir. Ayrıntılı bilgiler Milas Milli Emlak Müdürlüğü ve (0252)5121170 nolu telefondan öğrenilebilir.

#ilangovtr Basın no ILN01872331
 

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#Basın No ILN01872331#İlangovtr