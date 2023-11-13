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T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/54 Esas

DAVALI : MAHMUD ELMAHBANİ (YK no: 99488639826 ) Ahmed ve Halime oğlu Şam 01.01.1983 d.lu Suriye uyruklu

Davacı MENEL EL ARABİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖN İNCELEME DURUSMA GÜNÜ: 14/12/2023 günü saat: 11.00'da duruşmada hazır bulunmanız,aksi taktirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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