T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi, 12663 ada, 1 parsel

MEVKİİ : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 12663

PARSEL NO : 1

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ ÖZTÜRK, ARİFE CAPPİELLO, AYNUR BAUER, AYSUN ŞANLI, AYŞE YAMAN, AYŞEN GÜNEY, AZİZE PARLAT, BAHAR KOÇAK, EMİN HİLMİ ATEŞ, EMİNE ÖZTÜRK, ERKAN ATEŞ, FATİME ESEN, FATMA ATEŞ,GÜLBAHAR BENZEŞ, GÜRKAN ÖZTÜRK, HAFİZE GÜL DEMİR, HARUN ATEŞ, HİLMİ ÖZTÜRK, HÜLYA ÇETİNKAYA, İBRAHİM ATEŞ, İSLİM ÖZTÜRK, İSMAİL ÖZTÜRK, KAMİLE UZAR, KÜBRA EROL, MEHMET AYYILDIZ, MEHMET TURAN ATEŞ, MELAHAT TEKİNLİ, MUHİTTİN ANIL ATEŞ, MÜRÜVVET ATEŞ, NAZİFE ÖZTÜRK, NECDET ATEŞ, NECLA ATEŞ, NERİMAN GÜREL, NEVZAT ATEŞ, NİZAMETTİN ATEŞ, ÖZGE PARLAKEL, PERİHAN ALICIOĞLU, RAMAZAN AYYILDIZ, SERAP NİGAR ATEŞ, SERKAN ÖZTÜRK, ŞEFİKA ATEŞ, ŞERİFE GELİÇ, TOLGA ATEŞ, TUĞBA DEMİRALP, TÜRKAN MENGENLİ, YILDIZ GÖK, YUSUF NACİ ATEŞ

İDARENİN ADI : AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusuMersin İli, Akdeniz İlçesi, Bahçe (Barış) Mahallesi, 12663 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/169 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.27/03/2023

#ilangovtr Basın no ILN01813785