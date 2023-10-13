T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/351 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Yenişehir İlçesi,

MEVKİİ : Kocavilayet Mahallesi,

PAFTA NO : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 35 m en kesitli İsmet İnönü Bulvarına isabet eden

PARSEL NO :

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ADİL KUZU - T.C. 23032963570

İDARENİN ADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 35 m en kesitli ismet İnönüBulvarına isabet eden taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.11/10/2023

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