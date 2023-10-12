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T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/461 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Sarıibrahimli Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 215
PARSEL NO : 24
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET ETİLER-19277088956
2- ERGÜN ETİLER-19469082526
3- HASİBE UZEL-18796069590
4- HÜSEYİN ETİLER-19274089000
5- SELMA KURT-31333685664
6- SEZAVER ETİLER-192980882187
7- AHMET ETİLER-19463082744
8- ERKAN ETİLER-194780822349
9- ERTAN ETİLER-19481082160
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 215 ada 24 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2023
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