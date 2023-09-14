T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/497

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 131

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.286,41 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : HATİCE ÖZMEN, RAMAZAN KIVRAK

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 109 ada, 131 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/08/2023

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