T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
Sayı : 2022/481 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Mersin İli, Akdeniz İlçesi,
MEVKİİ :Bağcılar/İhsaniye Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 110 ada
PARSEL NO : 167 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ABDULAZİZ YUSUF BİÇER-22331110654
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 167 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.29/08/2023
#ilangovtr Basın no ILN01889274