T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/481 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Mersin İli, Akdeniz İlçesi,

MEVKİİ :Bağcılar/İhsaniye Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 110 ada

PARSEL NO : 167 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ABDULAZİZ YUSUF BİÇER-22331110654

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bağcılar/İhsaniye Mahallesi, 110 ada, 167 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.29/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01889274