Örnek No:55*

T.C.MERSİN 6. İCRA DAİRESİ

2021/10383 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/10383 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: Mersin İl, Mezitli İlçe, MEZİTLİ Mahalle/Köy, 2201 Parsel, A blok 6. Kat 80 nolu bağ. bölüm satışa çıkartılmıştır. Nolu Bağımsız Bölüm TKGM nin webtapu sisteminde taşınmazın konumlu olduğu A Bloğa ait mimari proje bulunmamaktadır. Mezitli Belediyesi İmar arşivinde incelenen dosyada mimari proje incelenmiştir. Kat irtifakı listesine göre A Blokta 160 adet bağımsız bölüm bulunmakta iken incelenen mimari projede A Blokta 24 nolu BB ile 71 nolu BB arası toplam 48 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan 80 nolu bağımsız bölüm mimari projede belirtilmemiştir.BU SEBEPLE TAŞINMAZA MİMARİ PROJE İÇİN YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN MASRAFLAR VE PROJE EKSİLİĞİNDEN KAYNAKLANAN OLUMSUZ ŞEREFİYE İNDİRGEMESİ YAPILARAK DEĞER TAKDİR EDİLMİŞTİR. TAŞINMAZI ALMAYA İSTEKLİ KİŞİLERİN BAHSEDİLEN OLUMSUZLUKLARI BİLEREK VE KABUL EDEREK ALICI OLMALARI GEREKMEKTEDİR.Mahallinde yapılan inceleme ve ölçümlere göre A Blok 6.Kat 80 nolu bağımsız bölüm yaklaşık 80 m² kullanım alanına sahip olup antre, hol, banyo+wc, 2 adet oda, mutfak+salon ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik, yerler parke, duvarlar normal sıva üzeri plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap, pencere doğramaları pvc imalattır. Banyoda zeminler ve duvarlar seramiktir. Taşınmaz açık deniz manzarasına sahip olup açık otopark, havuz, spor alanları ve yeşil alan imkanlarına sahiptir. Taşınmaz güney ve batı cephelere sahiptir. Taşınmaz halihazırda mesken olarak kullanılmakta olup ısınma ihtiyacı klima ile sağlanmaktadır. Taşınmaz mahallinde yapılan ölçümlere göre Brüt: 80,00 m², Net: 72,00 m² hacimlidir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Mezitli İlçe, MEZİTLİ Mahalle/Köy, 2201 Parsel, A blok 6. Kat 80 nolu bağ. bölüm satışa ç ...

Adresi :Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 2201 No.Lu Parselde, 16.410,00 M² Yüzölçümlü, 42/16410 Arsa Paylı, A Blok, 6.Kat, 80 No.Lu Bağımsız Bölüm Mesken Mezitli / MERSİN

Yüzölçümü : 16.410,00 m2

Arsa Payı : 42/16410

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E = 1.50, TAKS=0.40 inşaat yoğunluklu ?Ticaret ve Konut Alanına? isabet ettiği bilgisi verilmiştir.

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Aile konut şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/11/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 14:00

08/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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