T.C. MERSİN 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/270 Esas 19/09/2023

Konu :

İ L A N

Davacı , KHODR SAADO ileDavalılar , AHMET EROL, ALİ EROL, AYDIN EROL, BİLAL ÖZEN, EMİNE GÜMÜŞÇÜ, FATMA BAYRAKTAR, ĞAZİ EROL, HAMDİN EROL, HASAN EROL, MAHMUT EROL, MEHDİYE EROL, MEHMET EROL, METHİYE YAVUZ, OSMAN EROL, RAMAZAN EROL, SAMİRA ÖZEN, SARA EROL, TÜRKİYE TUNÇ, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Ölümün Tespiti) davası nedeniyle;

Davalılar Ramazan, Mehdiye, Methiye, Gazi, Ali, Sara, Mehmet Erol ve Hamdin Erol'a dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalılara “ Duruşma günü olan 24/12/2023 günü saat 09.00 tarihinde hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap vermeniz ve tüm delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK. 122,128,129 maddeleri gereğince ihtar olunur.” hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALILAR : 1- ALİ EROL - 62443143850

2- HAMDİN EROL - 62464143112

3- MEHDİYE EROL - 62455143404

4- MEHMET EROL - 62458143340

5- METHİYE YAVUZ - 63262116568

6-RAMAZAN EROL - 63043123822

7-SARA EROL - 63010124906

8-GAZİ EROL- 62452143568

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