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T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 00:00

 

T.C.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

           Taşınmaz Bilgileri.

    1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: Aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

 

Sıra

No

İlçe/

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Niteliği

M2

Muhammen

Bedel

%3 Geçici

Teminat

Şartname

Bedeli

Tarihi

Saati

1

Menderes

 

Tekeli

26

19

Tarla

8.483,21 m2

9.331.531,00 TL

279.946,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:00

2

Menderes

 

Tekeli

523

6

Arsa

612,20 m2

3.673.200,00 TL

110.196,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:05

3

Menderes

 

Tekeli

523

5

Arsa

577,15 m2

3.462.900,00 TL

103.887,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:10

4

Menderes

Tekeli

Değirmenüstü

517

2

Arsa

316,86 m2

2.534.880,00 TL

76.046,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:15

5

Menderes

Tekeli

Değirmenüstü

517

1

Arsa

423,57 m2

3.388.560,00 TL

101.657,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:20

6

Menderes

Tekeli

514

13

Arsa

300,00 m2

1.800.000,00 TL

54.000,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:25

7

Menderes

Tekeli

514

7

1 Adet 1 Katlı

Kargir Dam ve

Arsa

476,42 m2

2.858.520,00 TL

85.756,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:30

8

Menderes

Tekeli

512

10

Arsa

536,58 m2

3.219.480,00 TL

96.584,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:45

9

Menderes

Tekeli

512

9

Arsa

536,00 m2

3.216.000,00 TL

96.480,00 TL

4.000,00 TL

27.03.2024

14:50

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce 27.03.2024 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

 3-İHALE ŞARTNAMESİ:   İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 4.000,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

 4-SON TEKLİF VERME SAATİ:26.03.2024 -Saat:17.30-Salı

 5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A)Gerçek kişiler için;

  1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

  2) Noter tasdikli imza beyannamesi

  3)Vekâleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi

  4)Tebligat için adres beyanı

  5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

  6) İkametgâh sureti

  7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

  8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

B) Tüzel kişiler için:

 1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

 2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret, Sanayi odası vb.)

 3) Vekâleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

 4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

 5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)

 6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

 7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )

             Satış ihalesine teklif verecekler,   en geç ihale gününden bir önceki gün olan 26.03.2024 tarihinde saat 17.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

            Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

           Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. İlan Olunur.(Satışlar Kdv’den muaftır)

#ilangovtr Basın no ILN02002439

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#Basın No ILN02002439#İlangovtr