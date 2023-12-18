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T.C. MENDERES 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/281 Esas 11/12/2023

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan sanık Osman DEMİRCİ hakkında açılan kamu davası gereği;

Aşağıda isim ve adresi yazılı sanık Osman DEMİRCİ'yeher türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması ve MERNİS sisteminde adres kaydı bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

1-Sanık Osman Demirci'nin müşteki Bilgi Koçak'a karşı hata sonucu ele geçirilen eşya üzerinde tasarruf suçunu işlediği anlaşılmakla, kesinlik kazanan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 160/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının derecesi ile güttüğü amaç ve saik göz önüne alındığında asgari hadden uzaklaşılarak ve TCK’nın 58/3 maddesi uyarınca seçimlik cezalardan hapis cezası seçilerek sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile geçmiş hali ve suç işleme hususundaki eğilimi nazara alınarak sanık hakkında TCK’nın 62. Maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

3-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

4-Sanığın adli sicil kaydında yer alan, Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/1732 esas, 2015/39 karar sayılı ilamı ile hırsızlık suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının tekerrüre esas olduğu dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının infazının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre yapılmasına, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

5-Sanığın geçmişteki hali, sabıkalı kişiliği, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde kanaat oluşmaması nedenleriyle, sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

6-Sanığın, daha öncede kasıtlı suçtan mahkum olması, suçtan doğan zararı gidermemesi ve suça eğilimli kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

7-Yargılama nedeniyle resen yapılan 2 adet posta gideri55,80 TL, uzlaşma rapor gideri650,00 TL, 4 adet davetiye gideri174,00 TL olmak üzere toplam879,80TL'nin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine hususu karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SANIK: OSMAN DEMİRCİ, Nusret ve Zelha oğlu, 25/12/1968 İSPİR doğumlu, ERZURUM, İSPİR, Petekli mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:11087197262

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#ilangovtr Basın no ILN01951822