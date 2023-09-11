T.C. MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı:2021/9 Esas- 2022/851 Karar

Sanık Andrey SAVCHUK ,Caline oğlu, Chudakuva'dan olma, 1980 Sn Petersburg doğumlu. Pasaport no : 65 NO: 771940 195213 BulvarZanevskiy Ev 61 Bina 2 Apartman 3 ST Petersburg adresinde oturur Sanık hakkında alkollü araç kullanmak suretiyle Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,karar verilmiş olup hükümsanığınbildirdiğiadresine tebligat yapılmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup ilanınyayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271sayılı CMK.nun 268. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecekbir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdikolunmak suretiyleMuğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkının olduğu, kanunyollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğiilanentebliğolunur .06.09.2023

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