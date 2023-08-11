×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 00:00

.

T.C.
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/3971 TLMT.
09/08/2023
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz talimat numarası yukarıda yazılı dosyamızdan tanzim edilen satış kararı ve ihale uyarınca 05/09/2023 Tarihinde ihalesi yapılacak olan Manisa İli Şehzadeler İlçesi 2. Anafartalar Mahallesi 227 Ada 10 Parsel 3. Kat 6 No'lu B.B. Mesken cinsli taşınmazın tanzim edilen satış şartnamesi ve satış ilanında sehven KDV oranının %18 olarak tanzim edildiği, Taşınmazın bilirkişi raporu uyarınca 150 m2 olduğu ve yaklaşık olarak 30 yıllık olduğu anlaşıldığından mal satışından alınması gereken KDV oranının %1 olacağı bu nedenle iş bu düzeltme ilanı uyarınca KDV oranının %1 olarak değiştirilmesine,Olması muhtemel satışta taşınmaz satışından kaynaklı ihale alıcısı tarafından tescil ve teslim işlemleri esnasında yükümlülükler yerine getirilirken KDV oranının %1 olarak bildirilmesi,
İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01874990

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01874990#İlangovtr