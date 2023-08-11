T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2023/3971 TLMT.

09/08/2023

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz talimat numarası yukarıda yazılı dosyamızdan tanzim edilen satış kararı ve ihale uyarınca 05/09/2023 Tarihinde ihalesi yapılacak olan Manisa İli Şehzadeler İlçesi 2. Anafartalar Mahallesi 227 Ada 10 Parsel 3. Kat 6 No'lu B.B. Mesken cinsli taşınmazın tanzim edilen satış şartnamesi ve satış ilanında sehven KDV oranının %18 olarak tanzim edildiği, Taşınmazın bilirkişi raporu uyarınca 150 m2 olduğu ve yaklaşık olarak 30 yıllık olduğu anlaşıldığından mal satışından alınması gereken KDV oranının %1 olacağı bu nedenle iş bu düzeltme ilanı uyarınca KDV oranının %1 olarak değiştirilmesine,Olması muhtemel satışta taşınmaz satışından kaynaklı ihale alıcısı tarafından tescil ve teslim işlemleri esnasında yükümlülükler yerine getirilirken KDV oranının %1 olarak bildirilmesi,

İlan olunur.

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