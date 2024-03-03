T.C.

MANİSA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/52 Ort. Gid. Satış

İLAN

Davacı Cennet Sert ile davalı Fatma Uluer arasında Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle,nedeniyle, aşağıda bilgileri verilen satışa konu taşınmazın mirasçılardan Emin ve Ümmü'den olma, 01/07/1930 doğumlu, 31684893732 T.C. Kimlik numaralıFatma ULUER'in Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi belirlenememiş olduğundan, satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Aşağıda satış bilgileri verilen taşınmazların satış ilanının 7201 sayılı yasanın 29. 30. ve 31. maddesi hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yukarıdaki ismi geçen hissedara tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve ilan olunur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Sancaklı Uzunçınar Mah., 158 Ada, 16 Parsel,-Arsa vasıflı.

Topografik olarak hafif eğimli bir zeminde yer almaktadır. Geometrik olarak düzgün bir yapıya sahiptir. Ulaşımı toplu taşıma veya özel araçlarla olabilmektedir. Manisa Valiliğine 24 km., Manisa-Turgutlu Karayoluna kuş uçuşu 5,5km mesafededir. Taşınmazın etrafında 1-2 katlı mesken tipi yapılaşmalar ve boş arsalar ile tarlalar mevcuttur.

Adresi : Uzunçınar Mahallesi, Köyiçi Mevkii Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 2.289,84 m2Kıymeti : 3.663.744,00 TL

İmar Durumu: İmar Planı Dışında, Köy Yerleşik Alanı İçerisinde Kalmaktadır.

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Sancaklı Uzunçınar Mah., 158 Ada, 39 Parsel-Arsa vasıflı taşınmaz.

Topografik olarak hafif eğimli bir zeminde yer almaktadır. Geometrik olarak düzgün bir yapıya sahiptir. Kadastral yola cephesi yoktur. Ulaşımı toplu taşıma veya özel araçlarla olabilmektedir. Taşınmaz Manisa Valiliğine 24km., Manisa-Turgutlu Karayoluna kuş uçuşu 5,5km mesafededir. Taşınmazın etrafında 1-2 katlı mesken tipi yapılaşmalar ve boş arsalar ile tarlalar bulunmaktadır.

Adresi : Uzunçınar Mahallesi, Köyiçi Mevkii Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 988,52 m2 Kıymeti : 1.497.780,00 TL

İmar Durumu: İmar Planı Dışında, Köy Yerleşik Alanı İçerisinde Kalmaktadır.

KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Şerh Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:37

#ilangovtr Basın no ILN01994651