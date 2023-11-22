T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/418- 419

KAMULAŞTIRMA İLANI

DavacıDavacı BOTAŞ- Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ -2023-418 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Türkmen Mahallesi 91 parsel sayılı taşınmazın davalı Şinasi Candan, Kıymet Arslan, Gül Balcı,-2023/419 esas,Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Ortaköy Mahallesi 245 parsel sayılı taşınmazın davalı Ahmet Yavuz Ürkmez, Hamide Halavurt, Hasan Ürkmez, İhsan Elbir, Kadriye Aydın, Kadriye Gürcan, Mehmet Gürcan, Mehmet Emin Elbir, Mustafa Alevnur, Mürşide Altındağ, Naciye Ürkmez, Rukiye Elbir, Sultan Gümüş, Sultan Gürler, Ümmü Gülsüm Aslan, Sultan Gürler, Zeliha Elbir,

"Aliağa- Üçpınar Loop Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" gerçekleştirilmesi amacıyla TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' nun 21/04/2016 tarih ve 6230-14 sayılı kararı ile kamu yararı kararı ve yine 05/02/2018 tarih ve 2018/11359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş, parsel maliki davalılar ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 14/12/2023 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

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