T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Haberin Devamı

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının 11/05/2023 tarih ve 2023/2999 esas sayılı iddianamesi ileolay günü sanığın 07 HMJ 88 plaka sayılı araç ile müştekinin sevk ve idaresindeki motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla sanıkhakkında TCK 89/1 ve 53/6 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı basit yargılama usulüne göre düzenlenen tensip zaptıyla; "Savunmasını tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak mahkememize göndermesi, mahkememizin yargı çevresi dışında bulunuyor ise aynı süre içerisinde yazılı savunmasını bulunduğu yer nöbetçi asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndermesi, Yargılamanın basit yargılama usulünde yapılmasına karar verildiği için, beyan/savunmaların mahkememize sunulması için verilen süre dolduktan sonra mahkememizce duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmaksızın hüküm verilebileceği, Duruşmasız olarak, sanığın mahkümiyetine karar verilir ise 5271 sayılı CMK’nun 251/3 maddesi gereğince cezada ¼ oranında indirim uygulanacağı, Yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, koşulları var ise sanık hakkında hükmün açıklanamsının geri bırakılmasına karar verilebileceği,*5271 sayılı CMK’nun 231. maddesine düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında, sanık hakkında iki yıl ve altında hapis cezası ile mahkumiyet kararı verilmesi halinde hüküm açıklanmayarak, sanığın beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilir ve bu ilam kendisine mahsus sicile kaydedilir. Denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde hapis cezasının ertelenmesi ve kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilemez. Mahkemece gerekli görülmesi halinde, hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açılmasına ve yargılamanın genel hükümler uyarınca devam edilmesine karar verileceği İHTAR OLUNUR."tüm aramalara rağmen bulunamayan, mernis adresi de bulunmadığından sanık 29/11/1992 Almanya doğumlu, BİLAL AYARİ'ye Tebligat Kanunu madde 28 kapsamında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra süre başlamak üzere, 15 günlük süre içinde mahkememize veya bir başka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, beyanda bulunması, aksi halde yokluğunda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. 17.05.2023

Haberin Devamı

#ilangovtr Basın no ILN01832238

bik-ilan-ILN01832238