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T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 00:00

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T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


    1- Mülkiyeti Belediyemize ait 17 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
    2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
    3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
    4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
    5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra NoMahalleMevkiiAda / ParselYüzölçüm
 (m2)		CinsiMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1YENİGÜLBABA131/16899,00DÜĞÜN SALONU - KAFETERYA - TERAS - LOKANTA (71 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM)1.250.000,0037.500,0011.10.202309:00
2BAYRAMTEPEAŞAĞI OVA117/6416807,98TARLA490.000,0014.700,0011.10.202309:10
3DEREKÖYYENİ BAĞLAR111/28989,08TARLA100.000,003.000,0011.10.202309:20
4İBRİBEYMEŞELİK184/15712,34TARLA550.000,0016.500,0011.10.202309:30
5İBRİBEYMEŞELİK183/13753,05TARLA350.000,0010.500,0011.10.202309:40
6İBRİBEYKÖY CİVARI171/142171,79TARLA200.000,006.000,0011.10.202309:50
7İBRİBEYÇAYIRLI BAYIR169/111542,05TARLA1.100.000,0033.000,0011.10.202310:00
8İBRİBEYAHLAT TARLA194/402330,61TARLA250.000,007.500,0011.10.202310:10
9İBRİBEYHARMAN TEPE158/610340,75TARLA950.000,0028.500,0011.10.202310:20
10KARAMURATKARABAYIR144/82618,38TARLA270.000,008.100,0011.10.202310:30
11KARAMURATKARABAYIR165/2218087,82TARLA1.850.000,0055.500,0011.10.202310:40
12KARAMURATSIVAT DERESİ164/810629,8TARLA1.000.000,0030.000,0011.10.202310:50
13KARAMURATÇAYLIOVA131/2010878,98MÜFREZ TARLA1.100.000,0033.000,0011.10.202311:00
14KIRIKALİGÜVENLİK138/412043,73ÇAYIR1.250.000,0037.500,0011.10.202311:10
15YAYLAGÖNEKÖYİÇİ176/13374,56ARSA750.000,0022.500,0011.10.202311:20
16YAYLAGÖNEVİRAN KUYU DERESİ131/225808,34TARLA1.950.000,0058.500,0011.10.202311:30
17YILANLIKÖY ALTI103/1236030,98TARLA2.900.000,0087.000,0011.10.202311:40

    6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 10.10.2023 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
      -Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
               İlan olunur.
                                                                                                                                                                                 Ulaş YURDAKUL
                                                                                                                                                                               Malkara Belediye Başkanı
 

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