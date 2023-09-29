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T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 17 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:
|Sıra No
|Mahalle
|Mevkii
|Ada / Parsel
|Yüzölçüm
(m2)
|Cinsi
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|YENİ
|GÜLBABA
|131/16
|899,00
|DÜĞÜN SALONU - KAFETERYA - TERAS - LOKANTA (71 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM)
|1.250.000,00
|37.500,00
|11.10.2023
|09:00
|2
|BAYRAMTEPE
|AŞAĞI OVA
|117/64
|16807,98
|TARLA
|490.000,00
|14.700,00
|11.10.2023
|09:10
|3
|DEREKÖY
|YENİ BAĞLAR
|111/28
|989,08
|TARLA
|100.000,00
|3.000,00
|11.10.2023
|09:20
|4
|İBRİBEY
|MEŞELİK
|184/1
|5712,34
|TARLA
|550.000,00
|16.500,00
|11.10.2023
|09:30
|5
|İBRİBEY
|MEŞELİK
|183/1
|3753,05
|TARLA
|350.000,00
|10.500,00
|11.10.2023
|09:40
|6
|İBRİBEY
|KÖY CİVARI
|171/14
|2171,79
|TARLA
|200.000,00
|6.000,00
|11.10.2023
|09:50
|7
|İBRİBEY
|ÇAYIRLI BAYIR
|169/1
|11542,05
|TARLA
|1.100.000,00
|33.000,00
|11.10.2023
|10:00
|8
|İBRİBEY
|AHLAT TARLA
|194/40
|2330,61
|TARLA
|250.000,00
|7.500,00
|11.10.2023
|10:10
|9
|İBRİBEY
|HARMAN TEPE
|158/6
|10340,75
|TARLA
|950.000,00
|28.500,00
|11.10.2023
|10:20
|10
|KARAMURAT
|KARABAYIR
|144/8
|2618,38
|TARLA
|270.000,00
|8.100,00
|11.10.2023
|10:30
|11
|KARAMURAT
|KARABAYIR
|165/22
|18087,82
|TARLA
|1.850.000,00
|55.500,00
|11.10.2023
|10:40
|12
|KARAMURAT
|SIVAT DERESİ
|164/8
|10629,8
|TARLA
|1.000.000,00
|30.000,00
|11.10.2023
|10:50
|13
|KARAMURAT
|ÇAYLIOVA
|131/20
|10878,98
|MÜFREZ TARLA
|1.100.000,00
|33.000,00
|11.10.2023
|11:00
|14
|KIRIKALİ
|GÜVENLİK
|138/4
|12043,73
|ÇAYIR
|1.250.000,00
|37.500,00
|11.10.2023
|11:10
|15
|YAYLAGÖNE
|KÖYİÇİ
|176/13
|374,56
|ARSA
|750.000,00
|22.500,00
|11.10.2023
|11:20
|16
|YAYLAGÖNE
|VİRAN KUYU DERESİ
|131/2
|25808,34
|TARLA
|1.950.000,00
|58.500,00
|11.10.2023
|11:30
|17
|YILANLI
|KÖY ALTI
|103/12
|36030,98
|TARLA
|2.900.000,00
|87.000,00
|11.10.2023
|11:40
6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 10.10.2023 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.
Ulaş YURDAKUL
Malkara Belediye Başkanı
#ilangovtr Resmi ilan ILN01898894