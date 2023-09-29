T.C.

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI



1- Mülkiyeti Belediyemize ait 17 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.

2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.

4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm

(m2) Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 YENİ GÜLBABA 131/16 899,00 DÜĞÜN SALONU - KAFETERYA - TERAS - LOKANTA (71 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM) 1.250.000,00 37.500,00 11.10.2023 09:00 2 BAYRAMTEPE AŞAĞI OVA 117/64 16807,98 TARLA 490.000,00 14.700,00 11.10.2023 09:10 3 DEREKÖY YENİ BAĞLAR 111/28 989,08 TARLA 100.000,00 3.000,00 11.10.2023 09:20 4 İBRİBEY MEŞELİK 184/1 5712,34 TARLA 550.000,00 16.500,00 11.10.2023 09:30 5 İBRİBEY MEŞELİK 183/1 3753,05 TARLA 350.000,00 10.500,00 11.10.2023 09:40 6 İBRİBEY KÖY CİVARI 171/14 2171,79 TARLA 200.000,00 6.000,00 11.10.2023 09:50 7 İBRİBEY ÇAYIRLI BAYIR 169/1 11542,05 TARLA 1.100.000,00 33.000,00 11.10.2023 10:00 8 İBRİBEY AHLAT TARLA 194/40 2330,61 TARLA 250.000,00 7.500,00 11.10.2023 10:10 9 İBRİBEY HARMAN TEPE 158/6 10340,75 TARLA 950.000,00 28.500,00 11.10.2023 10:20 10 KARAMURAT KARABAYIR 144/8 2618,38 TARLA 270.000,00 8.100,00 11.10.2023 10:30 11 KARAMURAT KARABAYIR 165/22 18087,82 TARLA 1.850.000,00 55.500,00 11.10.2023 10:40 12 KARAMURAT SIVAT DERESİ 164/8 10629,8 TARLA 1.000.000,00 30.000,00 11.10.2023 10:50 13 KARAMURAT ÇAYLIOVA 131/20 10878,98 MÜFREZ TARLA 1.100.000,00 33.000,00 11.10.2023 11:00 14 KIRIKALİ GÜVENLİK 138/4 12043,73 ÇAYIR 1.250.000,00 37.500,00 11.10.2023 11:10 15 YAYLAGÖNE KÖYİÇİ 176/13 374,56 ARSA 750.000,00 22.500,00 11.10.2023 11:20 16 YAYLAGÖNE VİRAN KUYU DERESİ 131/2 25808,34 TARLA 1.950.000,00 58.500,00 11.10.2023 11:30 17 YILANLI KÖY ALTI 103/12 36030,98 TARLA 2.900.000,00 87.000,00 11.10.2023 11:40

6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 10.10.2023 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)

-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)

-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)

-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)

-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.

-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.

İlan olunur.

Ulaş YURDAKUL

Malkara Belediye Başkanı



#ilangovtr Resmi ilan ILN01898894