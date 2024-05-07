T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/151 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi, 6401 Ada 1 Parsel(eski 1823 Ada, 16 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin;



Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/151 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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