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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 00:00

 

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/151 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, İzzetiye Mahallesi, 6401 Ada 1 Parsel(eski 1823 Ada, 16 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin;

Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/151 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02027738

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