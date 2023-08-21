T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/604 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, ARZI SUNA, GÜLÜŞ DURAN, HAZAL SUNA, MEHMET SUNA, REYHAN SUNA, SELMAN SUNA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Malatya iliYazıhanİlçesi Hamidiye Mahallesi 151 ada 3 nolu parsel sayılı taşınmazın; TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;Davalılar , Arzı Suna (T.C.:21404417980), Gülüş Duran (T.C.:19772472380), Hazal Suna (T.C.:21329420430), Mehmet Suna (T.C.:13211683702), Reyhan Suna(T.C.:21437416806), Selman Suna (T.C.:47347547034)adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/604 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

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