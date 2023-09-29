T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/195 Esas Konu : Gaiplik Davacı Talat Minaz ile gaip adayı Mehmet Sıddık Minaz arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SIDDIK MİNAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 15/09/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 51457462408

ADI SOYADI : MEHMET SIDDIK MİNAZ

BABA ADI : İBRAHİM

ANA ADI : FECRİYE

DOĞUM TARİHİ : 10/04/1970

DOĞUM YERİ : KURTALAN

İKAMETGAH ADRESİ :

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