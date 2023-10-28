Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/20823 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20823 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre aşagıdaki gibidir ;

İstanbul İli Avcılar ilçesi, Gümüşpala Mahallesi E-5yanyol ? No:60 adresinde, tapunun 19374 parsel sayılı 270,00 m2 alanlı arsa üzerindeBodrum-Zemin 45 normal kat asansörlü B.A.K. bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir.Değer tespitine konu olan mesken 5 kat 11 nolu meskendir, yerinde yapılan incelemede 10kapı numaralı meskendir. Mimari projeye göre Mesken; 2 oda 1 salon, antre, balkon mutfak,banyo ve wc den müteşekkil olup, meskenin salon ve oda taban alanları laminant parke iç

doğramaları kapı kanat ve kasaları Amerikan kapı, mutfak dolapları mobilya ,tezgahı mermer Meskenin( mutfak ,banyo, wc, balkon, hol antre) gibi tüm ıslak Sseramik , meskenin dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen banyosu lavabolu klozetle, duşa kabinli ,duvarları renkli fayans meskenin duvarları saten boyalı , meskenin ,elektriği , suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemlidir. Mimari projeye göre mesken net -74 m?, brüt - 95 m? alanlı olduğu tespit edilmiştir .

Adresi :İıstanbul I/ Avcılar İ Avcılar Mahallesi. Gümüsnala Mevki) 19374 Narsel Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 74 m2

İmar Durumu :Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mah., 16 Pafta, 19374 Parsel sayılı yer, 26/02/2013 tasdiktarihli 1/1000 ölçekli Mustafa Kemalpaşa Mah. 2. Etap Uygulama İmar Planında, ön bahçe:Sm, arka bahçe: Sm, Yan bahçe: 3m, İkiz nizam, 6 kat olup, ?Konutt Ticaret (K*T3)? alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.260.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:13

24/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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