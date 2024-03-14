Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/35523 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35523 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İl, Avcılar İlçe, M.KEMALPAŞA (Pasif) Mahalle/Köy, 7295 Parsel,-/3/-/5 BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE AŞAGIDAKİ GİBİDİR ;



TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, Ümit Sokakta, tapunun 7295 parsel numarasında kayıtlı ve Ümit Sokaktan 134 dış kapı numarası alan 252,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası? vasıflı taşınmazda 76/252 arsa paylı 3.kat (5) bağımsız bölüm numaralı çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir.



Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ikiz nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, on beş yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, katlarında birer daireli ana binanın 3.normal kat ve çatı katında yer alan (5) bağımsız bölüm nolu daire, onaylı mimari projesine göre 3.kat esas daire kısmı, antre, salon, mutfak, koridor, üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden, daire içerisinden dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde ise tek hacim şeklinde çatı arası piyesi ve yaşam yeri mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 3.kat esas daire 123,78m2, çatı piyesi 64,87m2 olmak üzere 188,65m2 net (süpürülebilir) alana sahiptir. Taşınmaz keşif esnasında görülememiş olup, mahallinde yapılan tetkikte, dairede onaylı mimari projesine aykırı imalatlar yapıldığı, onaylı mimari projesinde yan cephede bulunan ve cephe boyunca devam eden açık balkon çıkmasının kısmen daire kapalı kullanım alanına dahil edildiği, daire içerisinden dahili merdiven ile çatı arası piyesine çıkışın iptal edilerek, çatı arası piyesinin müstakil girişe sahip ve müstakil kullanımlı daire olarak tadil edildiği, yine çatı arası piyesinde çatı altı alanlarının daire kullanımına dahil edilerek antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC ve teras mahallerinden ibaret, 85m2 kapalı alana sahip bir daire şeklinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Dairede pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, doğalgaz tesisatlı kombi kalorifer ısıtmalı olup elektrik ve sıhhi tesisatı mevcut, çelik giriş kapılıdır.



Satışa konu taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlarından istifade edecek konumda, ana artere yakın mesafede ve ulaşım imkanları elverişlidir.



Adresi : Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, M. Kemalpaşa Mevkii, 7295 Parsel Sayılı 252,00M2 Miktarlı Kat Mülkiyeti Tesisli 6 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası? Vasıflı Taşınmazda 76/252 Arsa Paylı 3.Kat (5) Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 188,65 m2

İmar Durumu :Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih, 174110 sayılı imar durum belgesine göre; Avcılar İlçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi, 7295 parsel sayılı taşınmaz, 26.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön çekme: 5.00mt. Yan çekme: 3m, arka çekme: 4m, ikiz nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:03

12/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02001862