T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/444 Esas

DAVALI : CEVDET KOLÇAK

Davacılar vekili tarafından açılan (Muhdesatın aidiyetinin tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Davanın: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 470 Ada, 2 Parsel sayılı 1746m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı yaklaşık 120m2 miktarlı, fiilen müvekkili Ali GÖKMEN ve ailesinin kullanımında olan taşınmazın müvekkile ait olduğunun tespitine karar verilmesi talepli olarak açıldığı anlaşılmıştır.

Dosyamız davalısı Cevdet KOLÇAK'a yönelik adres araştırmalarından olumsuz yanıtlar alındığı ve davalı adına hiç bir suretle tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, dava dilekçesi içeriği davalıya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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